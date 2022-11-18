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Giriş Tarihi: 18.11.2022 20:01

Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede, KKTC'nin kuruluşunun 39'uncu yıldönümü için yazılı mesaj göndermiş olmakla birlikte bir kez daha tebriklerini iletti.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasıyla birlikte aile fotoğrafının tamamlandığını ifade eden Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabında KKTC'nin tanınması için uluslararası topluma yaptığı tarihi çağrı doğrultusunda mücadeleye hep birlikte devam edeceklerini belirtti.

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Başkan Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü
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