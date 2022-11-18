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Giriş Tarihi: 18.11.2022 13:02 Son Güncelleme: 18.11.2022 13:10

Başkan Erdoğan'dan Gazze'ye başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de çıkan yangınla ilgili Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

DHA
Başkan Erdoğan’dan Gazze’ye başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de meydana gelen yangın felaketinde aralarında çocukların da olduğu 21 Filistinli kardeşimizin vefatı bizleri derinden üzdü. Bu müessif hadisede vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa, dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

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Başkan Erdoğan'dan Gazze'ye başsağlığı mesajı
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