Bursa’da ormanlık alanda korkutan yangın! Alevler şehrin birçok yerinden göründü

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalılık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını yerleşim yerlerine sıçramadan kısa süre içerisinde kontrol altına aldı.
Yangında yaralanan polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.