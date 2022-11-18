Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bunların 6’sını da toplasanız Erdoğan ceketi bile etmez

ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ SINIR ÖTESİNDEKİ MÜCADELEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Türkiye'nin bugün geldiği noktada artık savaş uçaklarını konuştuğunu belirten Fuat Oktay, "Bugün F-35 'i güya uluslararası hukuktan bahsedenler kendilerine işlerine geldiği gibi uluslararası hukuk denilen şeyleri yırtıp atıp ortaklığı bozdu. Size de ürününüzü vermiyoruz dediler. Ama artık şimdi biz bir adım daha ileri giderek 5 nesil ürünlerden bahsediyoruz. Artık insanlı bir insansız savaş uçaklarımızın ve uzun menzilli füzelerimizin yapımını konuşuyoruz. Savunma sanayi alanındaki diplomatik gelişmelerimiz kadar dış politikadaki diplomatik gelişmelerimizde çok önemli. Artık yazılan senaryoyu oynayan değil kendisi senaryo yazan bir ülke olan bir Türkiye var. Bölgesindeki de dünyadaki sorunlara alternatif çözümler üreten bir Türkiye var. Recep Tayyip Erdoğan gibi elimizde çok güçlü bir lider ve onun oluşturduğu çok güçlü bir etki alanı olması da hamdolsun sınır ötesindeki mücadelelerimizi kolaylaştırıyor.

YERLİ VE MİLLİ OLMAYAN BİR MUHALEFET VAR

Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de karaya hapsetmeye çalışan bir politikanın adım adım uygulanmaya çalışıldığı bir ortamda Türkiye'nin dayatılan haritaları yırtıp attığını belirten Fuat Oktay, "Biz Doğu Akdeniz'de mücadelemizi verirken bunları anlamayan ve Türkiye'ye dışarıdan gözlükle bakan yerli ve milli olmayan bir muhalefet vardı. Ne işiniz var orada diyorlardı. Hatırlayın belirli ülkeler Türkiye aleyhinde bir kampanya başlatılmak istedi. Türkiye bölgesine hapsedilmek istendi. İçeridekiler yine buna sevindi. Buradan Amerika'ya gidip hamburger yiyip Türkiye'ye dönmekle ya da İngiltere'ye gidip birileriyle görüşüp dönmekle bunlar çözülmez. Doğu Akdeniz'deki sürdüğümüz politikalar sonucu artık diğer masalarda oturanlar anladı ki Türkiye bu işin anahtarı konumunda. Türkiye olmadan bu iş olmaz diyerek tekrardan Türkiye ile masaya oturmaya başladılar. Bu yaptığımız yoğun diplomasi ve dik duruşla oldu" dedi.