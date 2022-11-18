Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bunların 6’sını da toplasanız Erdoğan ceketi bile etmez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda konuştu. AK Parti'nin iktidarı devraldığı 2002'de sadece ekonomik krizle zor durumda olan bir Türkiye değil, dışarıdaki vesayetlere karşı dik duramayan bir Türkiye olduğunu belirten Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşuyla bunların üstesinden gelindiğini söyledi.
TÜRKİYE AK PARTİ İLE VESAYETLERDEN KURTULDU
Türkiye'nin AK Parti ile vesayetlerden kurtulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, sizlerin onun yanında oluşu o vesayetleri adım adım geride bırakmamıza sebebiyet verdi. 15 Temmuz darbesi ile sonuçlanan ve arada birkaç defa farklı teşebbüslerle devam eden, gerek emniyette gerek ordudaki vesayetlerden ayıklanan Türkiye şimdi başka bir vesayetle mücadele etmeye başlıyor. Türkiye'nin bağımsızlık hareketi şimdi uluslararası alanındaki vesayet ile mücadeleye başlamıştır Cumhurbaşkanımızın Dünya beşten büyüktür diye ifade ettiği bu ilke aslında bu vesayetle mücadelenin kendisidir. Sadece 3-5 tane ülkenin iki dudağı arasında bütün ülkelerin neredeyse diz çöktürülmeye çalışıldığı bir dünyada, dünya beşten büyüktür dediğimizde bunlar ne diyorlar diye bize bakıyorlardı. Şimdi bu 5 ülke bile Dünya beşten büyüktür demeye başladı. Yurt içindeki vesayetle mücadele ederken, daha geçtiğimiz hafta yaşadığımız istiklal'deki terör olayını hatırlayın. Terör içeride ve dışarıda bizi tehdit eden, güya bizi terbiye etmeye çalıştıkları bir enstrüman niteliğindedir. Zaten bunu dünyada belirli güçler ellerinden bırakmıyorlar. Türkiye olarak bunun karşısında olacağımızı, terör nereden gelirse gelsin kimin olursa olsun senin teröristin benim teröristim şeklinde bir ayrım olmadan sonuna kadar terörle mücadele edeceğimizi hep vurguladık.
"BUNLARIN ALTISINI DA TOPLASANIZ ERDOĞAN'IN CEKETİ BİLE ETMEZ"
Sismik gemilerimizi ve sondaj gemilerimizi aldığımızda sesimiz biraz daha gür çıkmaya başladı. İlk sonuç Filyos'tan geldi. Türkiye'de olan herhangi bir olaydan dolayı ben milletin bir ferdi olarak milletin sevindiğiyle sevinirim. Bunların altısını da toplasınız 7'sinide toplarsanız değil Recep Doğan Recep Tayip Erdoğan, Erdoğan'ın ceketi bile etmez. Türkiye'nin gelişmesini ve cari açığını uyuşturucu ile karşılayabildiğini iddia edecek kadar akıl ve izandan yoksun bir muhalefet liderinden bahsediyoruz. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için çırpınıyor. Böyle bir zihniyet olur mu? nasıl böyle bir şeyi düşünebilirsin? Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin? hiç mi aklın yok. Dün bir tanesi de ona yanaşmaya çalışıyor. Davutoğlu'ndan bahsediyorum. Allah'tan kork! Sen yıllarca Cumhurbaşkanının yanında olmuşsun. Başkanlığını yapmışsın, bu ülkenin dış işleri bakanlığını yapmışsın. Bunlar Türkiye'ye gelecekte yön çizilecek öyle mi? " diye konuştu.
"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TOPUYLA MÜCADELE EDİYORUZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın terörle mücadeleyle ilgili "PKK, DEAŞ, FETÖ, DHKP-C ve benzeri örgütler topunuz gelin" söylerini hatırlatan Fuat Oktay; "Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla terör örgütlerinin topuyla topyekün mücadele verdiğimiz bir terörle mücadele politikamız var. Bizim terörle mücadelemizde önümüze engeller koyuyorlardı. Bunlardan biri de ben sana şunu veririm ana burada kullanamazsın, tank veririm ama şuna karşı kullanamazsın diyerek aslında bize terörle mücadele edemezsin mesajı veriyorlardı. 74'teki Kıbrıs Barış Harekâtı'nda konulan ambargolar sonucunda size rağmen biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Ben terörle mücadele ederken hiç kimseden icazet almak zorunda değilim. Ben terörle mücadele ederken hiç kimseyle şartla anlaşmalar yapmak zorunda değilim. Gerektiği zaman bu millet bu silahlarını da kendisi üretir, geliştirir ve bağımsızlığını bir adım öteye taşır dedik ve sonucunu aldığımız bir politika geliştirdik.
ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ SINIR ÖTESİNDEKİ MÜCADELEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR
Türkiye'nin bugün geldiği noktada artık savaş uçaklarını konuştuğunu belirten Fuat Oktay, "Bugün F-35 'i güya uluslararası hukuktan bahsedenler kendilerine işlerine geldiği gibi uluslararası hukuk denilen şeyleri yırtıp atıp ortaklığı bozdu. Size de ürününüzü vermiyoruz dediler. Ama artık şimdi biz bir adım daha ileri giderek 5 nesil ürünlerden bahsediyoruz. Artık insanlı bir insansız savaş uçaklarımızın ve uzun menzilli füzelerimizin yapımını konuşuyoruz. Savunma sanayi alanındaki diplomatik gelişmelerimiz kadar dış politikadaki diplomatik gelişmelerimizde çok önemli. Artık yazılan senaryoyu oynayan değil kendisi senaryo yazan bir ülke olan bir Türkiye var. Bölgesindeki de dünyadaki sorunlara alternatif çözümler üreten bir Türkiye var. Recep Tayyip Erdoğan gibi elimizde çok güçlü bir lider ve onun oluşturduğu çok güçlü bir etki alanı olması da hamdolsun sınır ötesindeki mücadelelerimizi kolaylaştırıyor.
YERLİ VE MİLLİ OLMAYAN BİR MUHALEFET VAR
Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de karaya hapsetmeye çalışan bir politikanın adım adım uygulanmaya çalışıldığı bir ortamda Türkiye'nin dayatılan haritaları yırtıp attığını belirten Fuat Oktay, "Biz Doğu Akdeniz'de mücadelemizi verirken bunları anlamayan ve Türkiye'ye dışarıdan gözlükle bakan yerli ve milli olmayan bir muhalefet vardı. Ne işiniz var orada diyorlardı. Hatırlayın belirli ülkeler Türkiye aleyhinde bir kampanya başlatılmak istedi. Türkiye bölgesine hapsedilmek istendi. İçeridekiler yine buna sevindi. Buradan Amerika'ya gidip hamburger yiyip Türkiye'ye dönmekle ya da İngiltere'ye gidip birileriyle görüşüp dönmekle bunlar çözülmez. Doğu Akdeniz'deki sürdüğümüz politikalar sonucu artık diğer masalarda oturanlar anladı ki Türkiye bu işin anahtarı konumunda. Türkiye olmadan bu iş olmaz diyerek tekrardan Türkiye ile masaya oturmaya başladılar. Bu yaptığımız yoğun diplomasi ve dik duruşla oldu" dedi.