Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Filistin halkına başsağlığı

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Gazze'de meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Gazze'de meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) November 18, 2022
Dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz.