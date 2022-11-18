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Giriş Tarihi: 18.11.2022 17:39

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Filistin halkına başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki binada çıkan yangında hayatını kaybedenler için Filistin halkına başsağlığı diledi.

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Filistin halkına başsağlığı

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Gazze'de meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Filistin halkına başsağlığı
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