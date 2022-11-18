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Giriş Tarihi: 18.11.2022 11:44

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Mersin’de DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik yapılan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

BEKİR COŞKUN
Mersin’de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik olarak çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslara/derneklere para transferinde bulunduğu MASAK verilerinin incelenmesi neticesinde tespit edilen H.A. ile örgüt adına finansal ofis vasıtasıyla farklı bölgelerdeki gruplara ve şahıslara aktarmak üzere fon topladığı değerlendirilen M.J. isimli toplamda 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik drone destekli yapılan operasyonda Özel Harekat destekli 20 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, bir şüpheli gözaltına alındı, diğer şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan M.J. isimli şüphelinin ikamet ve işyerinde yapılan aramada, 75 bin 645 TL, 27 bin 391 dolar, 16 bin 655 euro, 2 adet ajanda, 60 adet doküman ve çok sayıda dijital metaryale ele geçirildi.

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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
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