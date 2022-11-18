Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Zekat Kongresi’nde konuştu

"MEDENİYETİMİZ, İNSANI İNSANIN YURDU OLARAK GÖRÜYOR"

İnsanın bir vadi dolusu malı da olsa ikinci vadi malı istemesinin ruhunda olduğunu kaydeden Erbaş, çok kötü bir hastalık olan cimrilikten kurtulmanın yolunun paylaşmak olduğunu vurguladı.

Erbaş, şöyle devam etti:

"İnsanı insanın kurdu olarak gören anlayışın aksine medeniyetimiz, insanı insanın yurdu olarak görüyor. Zekatla, infakla, sadaka ile işi olmayan, hayatında bunlara yer vermeyen toplumlarda insan insanın kurdudur. 'Benim daha iyi yaşamam için senin ölmen lazım' Kapitalist sistemde böyle. 'Senin ölmen lazım benim daha çok kazanmam için' diyen bir medeniyet ile 'Senin daha iyi yaşaman için benim fedakarlık etmem lazım' diyen bir medeniyet. Bizim medeniyetimiz ilkesel olarak insanı insanın yurdu olarak görmektedir."