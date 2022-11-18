En fazla şikâyet dizilere yapıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TBMM'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde sunum yaptı. Şahin, ekim sonu itibarıyla RTÜK'e toplam 29 bin 291 bildirimde bulunulduğunu, bunların 28 bin 419'unun şikâyet, 538 adedinin öneriden oluştuğunu, bildirimlerin yüzde 56.7'sinin erkeklerden, yüzde 43.2'sinin de kadınlardan geldiğini açıkladı. En fazla dizilerle ilgili bildirim ve şikâyet aldıklarını söyleyen Şahin, "reality show" ile "beceri ve direnç yarışmaları"nın da en fazla şikâyet ve bildirime konu olan programlar olduğunu aktardı. Toplumun her kesiminde ve yaş grubunda gerçekleşen izleme, dinleme eğilim ve değişimlerine ilişkin gençler üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını paylaşan Şahin, 15-21 yaş grubundaki gençlerin medya araçlarını kullanması, dijital okuryazarlık ve ekran bağımlılığı düzeylerinin ele alındığını dile getirdi. Şahin, "Araştırmamızda alt sosyo ekonomik gruplara mensup ailelerin çocuklarının dijital bağımlılığının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Televizyon izleme süresi dünya genelinde 2 saat 54 dakika, Türkiye genelinde ise 4 saat 33 dakikadır. Gençlerde ise 1 saat 42 dakika olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.