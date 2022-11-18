Herson’daki Ahıska Türkleri Türkiye’ye getiriliyor

Alınan bilgiye göre, Ukrayna'nın Herson şehrinde yaşayan 84 Ahıska Türkü, Türkiye'ye getirilmek üzere 31 Ekim'de Herson'dan yola çıktı. Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu grupta bazı kişilerin evrak eksiklikleri nedeniyle Rusya'ya giriş yapamadı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin Kremlin, Rusya Dışişleri, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdindeki yoğun girişimleri ve Dışişleri Bakanlığının Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğiyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, kafile için gerekli izinler alındı.

Yapılan çalışmaların neticesinde 84 kişilik grup, bugün Kırım üzerinden Rusya'ya giriş yaptı. Kafilenin bugün geç saatlerde Rusya'nın Gürcistan sınırına ulaşması bekleniyor.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ise Gürcistan makamları nezdinde gerekli girişmelerde bulundu. Gürcistan üzerinden Türkiye'ye girişi planlanan kafilenin misafir edilmesi için de gerekli hazırlıklar yapıldı.