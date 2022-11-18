Jandarma DEAŞ’a finans sağlayan 20 şüpheliyi gözaltına aldı

DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma ve MASAK raporları doğrultusunda araştırma başlatan Jandarma ekipleri yardım adı altında topladıkları parayı DAEŞ terör örgütüne aktaran ve şüpheli para transferleri tespit edilen 1'i Çin, 1'i Alman ve 18'i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 20 şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli 11 ilde İstanbul, Şanlıurfa, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Bitlis, Erzurum, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde belirlenen şüphelilere Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Jandarmadaki işlemleri sürüyor.