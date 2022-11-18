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Giriş Tarihi: 19.11.2022 00:01

Mardin'de arazi aramasında PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arazi tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi.

DHA
Mardin’de arazi aramasında PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'nca Ömerli ilçesi kırsalında yapılan arama tarama faaliyetinde araziye gizlenmiş şekilde mühimmat bulundu. Ekiplerin yaptığı aramada üç tip tablası bölümünden tuzaklanmış Katyuşa mühimmatı olduğu değerlendirilen mühimmat, 4 antitank mühimmatı, 5 antitank sevk fişeği, bir Katyuşa mühimmatına ait olduğu değerlendirilen tapa, bir dijital saat irtibatlı ateşleme anahtarı ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmatlar incelenmek üzere jandarma ekipleri tarafından götürüldü. Jandarma ekiplerinin mühimmat bulunan alanda çalışması sürüyor.

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Mardin'de arazi aramasında PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
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