MSB paylaştı: LHD ANADOLU’da bir ilk

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterlerinin, Çok Maksatlı Amfibi Gemisi LHD ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz.
Hizmete girmesini heyecanla beklediğimiz LHD ANADOLU gemisinde görev yapacak olan hava vasıtalarımıza emniyetli uçuşlar ve başarılı görevler diliyoruz.
1⃣Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz. 🇹🇷— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2022
Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz #LHDANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar. pic.twitter.com/OklhKkfYNS