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Giriş Tarihi: 18.11.2022

Netanyahu’dan Başkan Erdoğan’a başsağlığı telefonu

Netanyahu’dan Başkan Erdoğan’a başsağlığı telefonu
Başkan Erdoğan, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Netanyahu, Erdoğan'ı telefonla arayarak, İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi. Netanyahu ayrıca Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk çabalarının dünya için önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan da Netanyahu'ya taziye için teşekkür ederek Batı Şeria'da yaşanan olayın da kendilerini üzdüğünü dile getirdi. Türkiye ile İsrail ilişkilerinde iki tarafın da sergilediği güçlü irade sayesinde yeni bir döneme girdiklerini belirten Erdoğan, ilişkileri güçlendirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti.
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Netanyahu’dan Başkan Erdoğan’a başsağlığı telefonu
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