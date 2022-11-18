Öğretmenlik Kariyer Sınavı yarın yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, yarın düzenlenecek. Sınav, 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak. Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de ilan edilecek. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. AA