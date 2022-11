Senaryoyu yaz, filmi çek para devletten

Sanatın geliştirilip güçlendirilmesi, tanıtılması, yaygınlaştırılması, toplumun her kesiminin verimli şekilde yararlanması için de bir dizi teşvik paketi sunuluyor. Sinema ve müzik sanatının gelişmesine katkıda bulunmak, ülkenin tarihi, kültürel ve tabii zenginliklerinin tanıtılmasını sağlamak amacıyla destek veriliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli Türk filmlerinin Cannes, Berlin, Venedik, Tokyo, Toronto, Saraybosna, Moskova, Sundance gibi dünyanın en önemli festivallerine katılmaya hak kazanması ve ödüller alması dünyada Türk sinemasının görünürlüğünü ve bilinirliğini üst seviyelere çıkarıyor. Tiyatroya seçkin eserler kazandırmak için yazarlara ödül veriliyor. Sayıları giderek azalan ustaların yok olmaması için teşvikler sağlanıyor. İşte sanata ve sanatçıya sunulan desteklerin detayları şu şekilde:Sinema destekleri kimlere veriliyor? Sinema desteklerinden yararlanmak isteyen sanatçılar Sinema Genel Müdürlüğü'ne müracaat ediyor. Destekler sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik Sinema Destekleme Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendiriliyor. Animasyon Film Yapım, Belgesel Film Yapım, Çekim Sonrası, Dağıtım ve Tanıtım, İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım, Kısa Film Yapım, Ortak Yapım, Proje Geliştirme, Senaryo ve Diyalog Yazımı, Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım, Yerli Film Gösterim ve Dizi Film Desteği sağlanıyor. Ayrıca Etkinlik ve Proje Destekleri, Ortak Yapım Belgesi, Yabancı Yapımlar İçin Çekim İzni, Kültürel Alandaki Destek Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi ve Yabancı Film Yapım Desteği uygulanıyor. Başvurular ilk olarak e-Devlet üzerinden alınıyor. Her bir desteğin farklı farklı başvuru kriteri bulunuyor. Sinema sektörüne bu zamana kadar 711.9 milyon, pandemi döneminde ise 231.5 milyon TL destek sağlandı. Verilen yardımlarla sinema sektörü uluslararası alanda atılımlar gerçekleştirdi. 2004'te gösterime giren yerli film sayısı 18 iken 2019'da 150'ye ulaştı. 2004'te 29 milyon olan izleyici sayıcı ise 2019'da 59.4 milyon oldu. Eylül 2022 itibarıyla, 141'i yerli, 143'ü yabancı 284 yeni film gösterime girdi. 13.9 milyonu yerli film izleyici olmak üzere toplam 27.3 milyon seyirci sayısına ulaşıldı. Bakanlığın sinema sektörünün daha da gelişmesi için yardımları artarak sürecek.Meslekleri korumaya yönelik verilen destekler neler? Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın işbirliğinde nesli tükenmekte olan meslekleri sürdürenlere, istihdam oluşturma şartıyla teşvik verilecek. KOSGEB tarafından yürütülecek olan program, Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı olarak adlandırılıyor. Oymacılık, kakmacılık, hasırcılık, tığ oyacılığı, nakışçılık, yorgancılık, bakırcılık, kalaycılık, nalbantlık, çanakçılık ve çömlekçilik gibi zanaatlarla uğraşanlar yararlanabilecek. İşletme sahibinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen sanatçı tanıtma kartına sahip olması veya Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri'nde yer alması gerekiyor. Şu ana kadar 602 işletmenin ön başvurusu kabul edildi. Yeni personel istihdam eden işletmelere 250 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek. Yetiştireceği personel için 150 bin liraya kadar hibe verilecek. Makine ve teçhizat için üst limit 50 bin lira. Tanıtım ve Pazarlama Desteği kapsamında da 45 bin liraya kadar destek sunulacak.Oyun yarışmalarının ödülleri ne kadar? Devlet Tiyatroları tarafından "Cumhuriyet'in 100. Yılında Kadın" başlığı altında oyun yazma yarışması düzenlendi. Yarışma ile ulusal tiyatro kültürünün canlandırılması, zenginleştirilmesi, Türk tiyatrosuna özgün yapıtların ve yeni bakış açılarının kazandırılması, kadın sorunlarının geniş halk kitlelerine tiyatro sanatının eğitici ve öğretici özelliklerinden yararlanarak ulaştırılması, yerli yazarların teşvik edilmesi ve yeni yazarlar kazandırılması hedeflendi. Birincilik ödülü olarak 40 bin, ikincilik ödülü 37 bin 500 lira, üçüncülük ödülü 35 bin lira, 1. mansiyon ödülü olarak 32 bin 500 lira ve 2. mansiyon ödülü olarak ise 30 bin lira verildi.Yeni kitap yazarlarına nasıl destek olunuyor?Yeni yazarların desteklenmesi amacıyla "Yerli Telif Eserlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında ilk defa oyunu sahnelenen 67 farklı projeye yaklaşık 1 milyon TL destek sağlandı. Bununla birlikte, Devlet Tiyatroları repertuvarında yer alan yerli yazar sayısı yüzde 20 oranında artırıldı. Ayrıca, üniversitelerin yazarlık bölümleri ile atölye çalışmaları yapıldı.Türkiye'nin de derinden etkilendiği ve sosyal hayatın durduğu pandemi döneminde Devlet Opera ve Balesi etkinliklerinin seyirciye ulaşması sağlandı. Bale, modern dans ve konserler bakanlığın Youtube kanalında ve sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Bakanlığın bağlı bulunduğu sanat kurumlarından 81 sanatçı, pazar hariç her gün izleyicilerin evlerine misafir oldu. Bu etkinlikler yaklaşık 240 bin sanatsevere ulaşıldı. Böylelikle hem sanatçılar çalışma hayatından uzaklaşmadı hem de halk sanattan kopmadı. İletişim Başkanlığı koordinasyonunda süren "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında destek alan sanatçılar arasında Demet Akalın, Alişan, Sibel Can, Ajda Pekkan, Funda Arar, Nükhet Duru, Selami Şahin, Fatih Kısaparmak, Zerrin Özer, Ümit Sayın, Yavuz Bingöl gibi isimler yer alıyor.