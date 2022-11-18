Son dakika: AFAD duyurdu! İzmir’de korkutan deprem

Son dakika haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.09'daki depremin derinliği 8,24 km olarak ölçüldü.