Son dakika: AFAD duyurdu! İzmir’de korkutan deprem

Son dakika haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.09'daki depremin derinliği 8,24 km olarak ölçüldü.
Uykusundan uyanan İzmirliler, sosyal medyadan depremi hissettiklerini ve tedirgin olduklarına yönelik yorumlar yaptı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 18, 2022
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Gaziemir (İzmir)
Tarih:2022-11-18
Saat:04:09:37 TSİ
Enlem:38.343 N
Boylam:27.166 E
Derinlik:8.24 km
Detay:https://t.co/yGrBnk8Sre@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi