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Giriş Tarihi: 18.11.2022 07:34

Son dakika: AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.09'daki depremin derinliği 8, 24 km olarak ölçüldü.

Son dakika: AFAD duyurdu! İzmir’de korkutan deprem

Son dakika haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.09'daki depremin derinliği 8,24 km olarak ölçüldü.

Uykusundan uyanan İzmirliler, sosyal medyadan depremi hissettiklerini ve tedirgin olduklarına yönelik yorumlar yaptı.

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Son dakika: AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem
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