SON DAKİKA | FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon
Son dakika haberi... FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasında oldukları tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerim mahrem imamlarla irtibatı olduğu, haklarında beyanlar ve ardışık aramalarının olduğu belirlendi.
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında oldukları tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerim mahrem imamlarla irtibatı olduğu, haklarında beyanlar ve ardışık aramalarının olduğu belirlendi.
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SON DAKİKA | FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon