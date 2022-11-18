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Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:24

SON DAKİKA | FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon

Son dakika haberi... FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasında oldukları tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerim mahrem imamlarla irtibatı olduğu, haklarında beyanlar ve ardışık aramalarının olduğu belirlendi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
SON DAKİKA | FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında oldukları tespit edilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerim mahrem imamlarla irtibatı olduğu, haklarında beyanlar ve ardışık aramalarının olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA | FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon
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