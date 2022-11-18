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Giriş Tarihi: 18.11.2022 14:46

SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | PKK’ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı son olarak 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz
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