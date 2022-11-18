Son dakika: Senaryoyu yaz, filmi çek para devletten! 17 farklı alanda destek

Sanatın geliştirilip güçlendirilmesi, tanıtılması, yaygınlaştırılması, toplumun her kesiminin verimli şekilde yararlanması için de bir dizi teşvik paketi sunuluyor. Sinema ve müzik sanatının gelişmesine katkıda bulunmak, ülkenin tarihi, kültürel ve tabii zenginliklerinin tanıtılmasını sağlamak amacıyla destek veriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli Türk filmlerinin Cannes, Berlin, Venedik, Tokyo, Toronto, Saraybosna, Moskova, Sundance gibi dünyanın en önemli festivallerine katılmaya hak kazanması ve ödüller alması dünyada Türk sinemasının görünürlüğünü ve bilinirliğini üst seviyelere çıkarıyor. Tiyatroya seçkin eserler kazandırmak için yazarlara ödül veriliyor. Sayıları giderek azalan ustaların yok olmaması için teşvikler sağlanıyor. İşte sanata ve sanatçıya sunulan desteklerin detayları şu şekilde: