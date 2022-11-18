Tahıl korıdoru anlaşması 120 gün uzatıldı

Başkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatıldığını bildirdi. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür" dedi. Anlaşmanın uzatılması iradesini ortaya koyan Birleşmiş Milletler'e, Genel Sekreter Antonio Guterres'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye şükranlarını sunarak emeği geçen herkesi tebrik eden Erdoğan, anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Rus gübre ve gıda tedarikinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik sorunların bu süreç içinde çözülmesi gerektiği ifade edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise gıda krizine karşı kilit bir karar alındığını belirtti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, uzlaşıyı memnuniyetle karşıladığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.