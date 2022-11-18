Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gıda güvenliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, bir dizi gezi ve programlara katılmak üzere Elazığ'a geldi. Bakan Kirişçi ilk olarak Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Kapanış Programına katıldı. Programa Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum müdürleri, personeller ve vatandaşlar katıldı.

Programda açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Elazığ, Bingöl, Muş'un ve tüm Doğu Anadolu Bölgesinin potansiyelinin çok yüksek olduğunu bildiklerini belirterek konuşmasına şöyle devam etti,"Bu bölgede uyguladığımız projelerden her zaman çok başarılı ve memnuniyet verici sonuçlar alıyoruz. Murat Havzası Rehabilitasyon Projesi de çok başarılı olmuştur. Proje, aynı zamanda IFAD'ın Yakın Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa ve Orta Asya bölgelerinde 30 ülkede yürüttüğü 41 proje arasında ödüle layık görülen önemli bir çalışmamızdır. Yapılan araştırmalar büyüyen dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için; 2050'de bugüne kıyasla yüzde 67 daha fazla üretime, bu üretimi gerçekleştirebilmek için yüzde 65 daha fazla suya ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Yine raporlar, 2030 yılında dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan 670 milyon insanın açlıkla mücadele karşı karşıya kalacağı tespitinde bulunmaktadır. Dolayısıyla tarım, bugün olduğu gibi gelecekte de dünyanın en stratejik konularından biri olacaktır"

"GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMİNATI OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Vahit Kirişçi,"İklim değişikliğinin olumsuz etkileri, pandemi ve son olarak Ukrayna-Rusya Savaşı gıda güvenliğini tehdit etti. Türkiye bu süreçte tarihi bir rol üstlendi. Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifi ve BM iş birliğiyle; savaşan taraflar Ukrayna ve Rusya'yı, İstanbul'da bir araya getirdik. Böylece tüm dünyayı rahatlatan, Tahıl Koridoru'nun açılmasını sağladık. Bu, öyle büyük bir başarı ki, her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl Endonezya'nın ev sahipliğinde yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin de tek gündemi Tahıl Koridoru idi. Sayın Cumhurbaşkanımızın Endonezya'da zeminini hazırladığı gelişmeler, dün meyvesini verdi. Her iki taraf da açıklama yaparak 19 Kasım'da sona erecek İstanbul Anlaşmasının uzatıldığını belirttiler. Bugüne kadar bu koridor üzerinden 11,1 milyon ton tahıl ve gıda taşındı. Ancak bu tahıl ve gıdanın yüzde 60'ı Avrupa'ya, yüzde 22'si Asya'ya, yüzde 12'si Afrika'ya, yüzde 6'sı petrol zengini Ortadoğu ülkelerine gitti. En az gelişmiş ülkelere ise sadece yüzde 6'sı ulaştı. Biz diyoruz ki; bu koridordan gıda sıkıntısı çeken, açlıkla mücadele eden en az gelişmiş ülkeler yararlansın. Bu tahılı, ülkemizde işleyerek ihtiyacı olan ülkelere bedelsiz vereceğimiz bir mekanizma geliştireceğiz. İnşallah, bu amaca matuf bir şekilde Tahıl Koridorunu güçlendirerek gıda güvenliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz"dedi.

"HER KARIŞ TOĞRAĞIMIZI TARIMA KAZANDIRMAKTA KARARLIYIZ"

Bakan Vahit Kirişçi,"Özellikle stratejik ürünler dediğimiz un, yağ, şeker, et, süt ve yumurta üretimi üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Bu doğrultuda üretim hacminin geliştirilmesi için devlet arazilerini küçük çiftçiye ücretsiz olarak tahsis etmekte ve kırsaldaki üreticimizi teşvik edici tedbirler almaktayız. Bu kapsamda, 3 milyon dekar alanı tarımsal üretime kazandırarak toplam ekilen alanı 23,4 milyon hektara yükselttik. Bu rakamı daha da yukarıya taşıyarak ekilebilecek her karış toprağımızı tarıma kazandırmakta kararlıyız. "Havza Bazlı Destekleme Modeli" kapsamında, tarım ürünlerinin, ekolojik ve ekonomik olarak en uygun yetiştirilebildiği tarım havzalarını belirledik. Bu kapsamda, çok başarılı bir çalışma olan Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Bingöl'de 12, Elâzığ'da 15 ve Muş'ta 9 mikrohavza olmak üzere toplam 36 mikrohavzada uygulanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 1 milyar TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, enerji tasarruflu soba ve ısı yalıtımı desteği verdiğimiz vatandaşımızın "ilk defa iliklerimize kadar ısındık" diyor. İnsanımızın doğduğu yerde doyması, üretmesi, huzuru ve refahı için, toprağımız ve suyumuzu korumak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Projeyle, Elâzığ, Bingöl ve Muş illerimizde, 446 bin hektar alanı ve 292 köyü kapsayan geniş bir alanda 131 bin kişinin hayatına olumlu yönde katkı verdik. Yaklaşık 137 bin adet meyve fidanı dağıttık. Ağaçlandırma, erozyon kontrolü, rehabilitasyon, mera ıslahı çalışmaları gerçekleştirerek, 16 milyon 400 bin fidanı toprakla buluşturduk. 1970'li yıllarda ülkemiz genelinde yıllık 500 milyon metreküp toprağımız erozyonla yok olup gidiyordu. Bugün ise buradaki gibi çalışmalarla, büyük gayret ve emeklerle bu miktarı 154 milyon metreküpe kadar düşürdük, daha da düşüreceğiz. Kırsalın, gençlerimiz ve kadınlarımız açısından cazip hale getirilmesi, geleceğimize yönelik beşeri sermayemize güçlü bir dinamizm kazandıracağının farkındayız. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız riyasetinde kısa bir süre önce açılışını gerçekleştirdiğimiz 2 bin Köy Yaşam Merkezinde, Milli Eğitim Bakanlığımızla ortak eğitim faaliyetleri yürüteceğiz" diye konuştu.