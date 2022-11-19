5 PKK’lı terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan sınır ötesi kara harekâtı devam ederken, Zap Vadisi bölgesinde gerçekleştirilen nokta operasyonunda, saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi.Kuzey Irak'ın terör kamplarından ve teröristlerden temizlenerek sınır güvenliğinin sağlanmasına yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden oluşan komandoların katıldığı 'Pençe-Kilit' harekâtı devam ediyor. Zap Vadisi, Avaşin-Basyan bölgesi ile Metina Dağı'nda süren operasyonlarda, terör örgütüne bir darbe daha vuruldu. Hakkâri'nin Çukurca ilçesi karşında yer alan ve Mehmetçiğin büyük oranda alan kontrolünü sağladığı Zap Vadisi'nde, bir grup PKK'lı teröristin üs bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla yerleri tespit edilen teröristlere yönelik nokta operasyonu gerçekleştirildi. Özel eğitimli komandoların hava destekli nokta operasyonunda, 5 PKK'lı terörist mühimmat ve silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.