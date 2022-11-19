Bombayı bıraktığı bankı böyle görüntüledi

TERÖRİST Ahlam Albashir'in İstiklal Caddesi'nde 22 Ekim ve 4 Kasım'da yaptığı keşif görüntüleri de ortaya çıktı. 22 Ekim'de caddeye etek ve gömlek giymiş halde gelen Albashir, bir süre yürüyor ve bombayı bırakacağı bankın yanından geçerken cep telefonunun kamerasını açıp, patlamayı gerçekleştireceği noktanın görüntüsünü çekiyor. Albashir, 4 Kasım saat 17.30'da ise İstiklal Caddesi'ne geldiğinde bu kez üzerinde mavi bir kot pantolon var. Olay günü olduğu gibi siyah bir başörtüsü takan Albashir'in elinde ise bir gül olduğu görülüyor. Caddede kalabalık arasında ilerleyen teröristi o gün İstiklal'e getiren ismin Yasir Alkoralı isimli korsan taksici olduğu belirlendi. Alkoralı, teröristi 3 kez caddeye getiren isim. Alkoralı, 6 kişinin ölümüne, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombayı 13 Kasım'da, beyaz renkli aracıyla Taksim'e taşımıştı. Bu arada, Albashir'in Taksim'e keşif için ilk gidişinde yanına, Esenler'de gizlendiği konfeksiyon atölyesinde çalışan yabancı uyruklu Rama Altaha'nın oğlu 14 yaşındaki A.A.'yı aldığı da belirlendi.