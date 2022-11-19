Bunların 6’sını da toplasanız Erdoğan’ın zekâtı bile etmez

Kayseri'de 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti'nin iktidarı devraldığı 2002'de sadece ekonomik krizle zor durumda olan bir Türkiye değil, dışarıdaki vesayetlere karşı dik duramayan bir Türkiye olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşuyla bunların üstesinden gelindiğini belirten Oktay şunları dile getirdi:Vesayetlerden ayıklanan Türkiye, şimdi uluslararası alanındaki vesayet ile mücadeleye başlamıştır.Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' diye ifade ettiği bu ilke aslında bu vesayetle mücadelenin kendisidir.Terör içeride ve dışarıda bizi tehdit eden, güya bizi terbiye etmeye çalıştıkları bir enstrüman niteliğindedir. Terör nereden gelirse gelsin, kimin olursa olsun senin teröristin benim teröristim şeklinde bir ayrım olmadan sonuna kadar terörle mücadele edeceğimizi hep vurguladık.Birkaç 1000 metre derinlikten herhangi bir doğalgazı, bir enerji kaynağını bulup Türkiye'nin kendi imkânlarıyla çıkarması, başka ülkelerin 5-7 yılda kullanıma sokabileceği bir projeyi 2 yılda milletin hizmetine sokabilmesi, verilebilmesi, bunu anlamaları mümkün değil. Bunu anlayabilmeleri için Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider vizyonuna sahip olmaları gerekiyor. Altısını da toplasanız, yedisini de toplasanız değil Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın, ağır söylemek istemiyorum ama yani zekâtı bile etmez.Türkiye'nin gelişmesini ve cari açığını uyuşturucu ile karşılayabildiğini iddia edecek kadar akıl ve izandan yoksun bir muhalefet liderinden bahsediyoruz. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cumhurbaşkanlığına aday olabilmek için çırpınıyor. Böyle bir zihniyet olur mu?Buradan Amerika'ya gidip hamburger yiyip, Türkiye'ye dönmekle ya da İngiltere'ye gidip birileriyle görüşüp dönmekle bunlar çözülmez.