Diyanet’ten ‘terör’ hutbesi

DİYANET İşleri Başkanlığı'na bağlı yurtiçi ve yurtdışındaki tüm camilerde dün cuma namazında 'İman ve İstikamet' başlıklı hutbe okundu. Hutbede, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 gün önce 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin, "Aziz Müslümanlar; geçen hafta millet olarak terörün karanlık yüzüne bir kez daha şahit olduk. Şu husus unutulmamalıdır ki; vatanımıza, milletimize, değerlerimize saldıranlar dün olduğu gibi bugün de yarın da asla kirli emellerine ulaşamayacaktır. Terör örgütleri ve arkalarındaki şer odakları birlik ve beraberliğimize, kardeşlik ve dayanışmamıza asla zarar veremeyecektir. Bu vesileyle İstanbul'da gerçekleştirilen bu menfur saldırıda vefat eden kardeşlerimize yüce Rabb'imizden rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Cenab-ı Mevla devletimizi ve milletimizi her türlü kötülükten, ihanet ve şerlerden muhafaza eylesin" denildi.