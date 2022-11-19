İşte kalleş teröristlerin hazırladığı bombanın parçaları... Çivi, demir parçaları, Nitro Selüloz ve TNT...

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde terörist Ahlam Albashir (23) tarafından patlatılan bombada kullanılan patlayıcı maddeler ve parçalar, İstanbul Emniyeti Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından incelendi.
O patlayıcıların ve parçaların fotoğraflarına SABAH ulaştı. Fotoğraflarda; zaman ayarlı olduğu değerlendirilen parça tesirli bombada kullanılan ve olay yerinden toplanan çiviler ve demir parçaları olduğu görülüyor.
Terörist Ahlam Albashişr'in firari Bilal Hassan ve korsan taksici Yasir Al Korali ile Taksim'e geldikleri ve Ahlam Albashir'i bıraktıkları araçta İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yapılan incelemelerde bulunan TNT kalıntılarıyla olay yerinde bulunan TNT kalıntılarının birebir uyuştuğu ifade edildi.SON DAKİKA | Taksim patlamasında detaylar ortaya çıktı! Saldırı geçen yıl planlandı: Keşif 9 gün önce yapıldı