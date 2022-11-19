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Giriş Tarihi: 20.11.2022 02:50

İYİ Partili Çıray'dan skandal paylaşım: Kahraman TSK'nın harekatını lekelemeye çalıştı

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'a yaptığı hava harekatının ardından skandal bir paylaşımda bulundu. Aytun Çıray, ABD Erbil Başkonsolosluğunun açıklaması üzerinden Kahraman Mehmetçiğin harekatını lekelemeye çalıştı. Aytun Çıray, "ABD'ye bilgi verildi mi? Sizce teröristler ne yapmıştır?" gibi akılalmaz ifadeler kullandı. Çıray'ın açıklamalarına sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

İYİ Partili Çıray’dan skandal paylaşım: Kahraman TSK’nın harekatını lekelemeye çalıştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Kuzey Irak'taki terör hedeflerini yerle bir etmeye başlamasının ardından İYİ Partili Aytun Çıray sosyal medya hesabından 'bu kadar da olmaz' dedirten bir paylaşım yaptı.

Aytun Çıray, ABD Erbil Başkonsolosluğunun açıklaması üzerinden Kahraman Mehmetçiğin harekatını lekelemeye kalkıştı. Çıray, "ABD, 18 kasımda resmen vatandaşlarını uyardı ve "önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta Türk askerinin harekat yapacağını"duyurdu. ABD'ye bilgi verildi mi? Sizce teröristler ne yapmıştır?" dedi.

Aytun Çıray'ın paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

SON DAKİKA | Suriye ve Kuzey Irak'a hava harekatı: MSB'den 'Hesap zamanı' paylaşımı!

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İYİ Partili Çıray'dan skandal paylaşım: Kahraman TSK'nın harekatını lekelemeye çalıştı
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