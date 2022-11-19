Korsan taksiyle gelip makyaj malzemesi almış

İstıklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, terörist Ahlam Albashir, YPG'deki üst düzey sorumlulardan aldığı talimatla İdlib'e giderek Bilal Hassan'la buluştu. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan ve 27 Temmuz'da Hatay'a, oradan da İstanbul'a geçen ikili, 'Hacı' kod adlı teröristin talimatı üzerine Esenler'de tekstil atölyesi işleten Ferhat Habeş (28) ve Fatma Berkel'in (27) evine yerleşti. Atölyede çalışan Ahmet Haj Hasan (22) ile irtibat kuran Albashir, bir süre sonra Hasan'ın gayri resmi eşi Rama Altaha'nın (36) evine taşındı. Albashir, Altaha'nın 14 yaşındaki oğlu Ahmet E. ve korsan taksici Yasir Koralı (28) ile birlikte Taksim'de ilk keşfi yaptı.Bir süre sonra Koralı ile ikinci keşfe giden Albashir, olay günü de Hassan ve Koralı ile Taksim'e gitti. Üç teröristin mesajlarından tespit edilen bu detaylar, güvenlik kameralarıyla da ispatlandı. Dün ortaya çıkan kamera görüntüsünde, patlamadan 1 saat önce beyaz bir korsan taksiyle Albashir'in AKM önüne bırakıldığı net şekilde görüldü. Söz konusu tekstil atölyesinde hazırlanan bombayı kahverengi çantasında taşıyan Ahlam Albashir, saldırıdan dakikalar önce ilk olarak İstiklal'deki bir mağazaya girerek makyaj malzemesi satın aldı. Albashir daha sonra bombayı 40 dakika oturduğu banka bırakıp kaçtı. Hassan ile Koralı ise aynı araçla Esenler'e gitti. Emniyetin incelediği araçta TNT patlayıcılarının kalıntıları çıktı.Bu arada Ahlam ve Bilal'in 12 Kasım'da Taksim'e gitmeye karar verdikleri ancak Yasir ile kurdukları irtibattan sonra vazgeçip eylemi, patlamanın gerçekleştiği 13 Kasım'a erteledikleri belirlendi.Eylemin1 numaralı faili Ahlam Albashir'in karıkoca süsüyle İstanbul'da 4 ay boyunca birlikte yaşadığı Bilal Hassan'ın da güvenlik kamerası görüntüleri ilk kez ortaya çıktı. PKK/YPG'li teröristlerce Bulgaristan'a kaçırılan Bilal Hassan ile saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle önceki gün Suriye'nin Azez kentinde yakalanan 'Hüsam' adlı PKK/ YPG üyesinin, saldırının hemen ardından bir telefoncuda buluştuğu, yaklaşık 1 saat sonra da Esenler'deki tekstil atölyesine gittikleri öğrenildi. İkilinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Hüsam, sınırı geçer geçmez yakalanmış, Kilis'ten İstanbul'a getirilmişti.Albashir'i (23) Yunanistan'a kaçırmayı planlayan Ahmed Jarkas ve Bilal Hassan'ı Edirne'ye götürerek Bulgaristan'a kaçmasını sağlayan Ammar Jarkas'ın Türk bayrakları arasında çekilen kelepçeli fotoğraflarını emniyet paylaştı.Bilal Hassan'ın Bulgaristan'a kaçmasını sağlayan Hüseyin Güneş de yakalandı. Hassan, korsan taksici Ammar Jarkas (35) tarafından Edirne'ye götürüldü. Jarkas, Hassan'ı "Halil" kod adlı sözde sorumlunun talimatıyla "Hamza" kod adlı Hüseyin Güneş'e teslim etti. Hassan buradan Bulgaristan'a kaçtı.Saldırının faili Albashir'in örgütle ilk temasını sağlayan kişi olan ve 'sevgilisi' olduğunu iddia ettiği "Hamedoş" kod adlı Hamed El-Ali isimli teröristin fotoğrafı da kamuoyu ile paylaşıldı.