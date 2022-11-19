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Giriş Tarihi: 19.11.2022 11:36

MSB paylaştı: PKK'dan temizlendi, artık keçilerin vazgeçilmez mekanı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'dan temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'ndaki keçilerin görüntülerini paylaştı.

AA
MSB paylaştı: PKK’dan temizlendi, artık keçilerin vazgeçilmez mekanı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörün ve teröristin olmadığı her yerde güzellikler vardır. Mehmetçik'in kahramanca bir mücadele ile terör örgütü PKK'dan temizlediği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları artık dağ keçilerinin vazgeçilmez mekanı oldu." ifadelerine yer verildi.

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MSB paylaştı: PKK'dan temizlendi, artık keçilerin vazgeçilmez mekanı
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