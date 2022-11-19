MSB paylaştı: PKK’dan temizlendi, artık keçilerin vazgeçilmez mekanı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörün ve teröristin olmadığı her yerde güzellikler vardır. Mehmetçik'in kahramanca bir mücadele ile terör örgütü PKK'dan temizlediği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları artık dağ keçilerinin vazgeçilmez mekanı oldu." ifadelerine yer verildi.