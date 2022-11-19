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Giriş Tarihi: 19.11.2022 23:30

Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen görüntüler ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen görüntülere ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

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Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır
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