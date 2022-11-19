Son dakika haberi: İstiklal’deki hain terör saldırısında flaş detay! Firari Bilal Hassan’ın nasıl kaçtığı belli oldu

KAÇAK GÖÇMENLERİN ARASINA KARIŞTIRDI

Göçmen kaçakçısı Ammar Jarkas'ın firari Bilal Hassan'ı Edirne'de teslim ettiği kişi olan ve yakalanarak tutuklanan Hüseyin Güneş ve Bilal Hassan'ın kaçışı ile ilgili çok önemli bir detaya da SABAH ulaştı. Bölgede "Göçmen Kaçakçılığı" yapan Hüseyin Güneş'in iki ayrı göçmen kaçakçılığı organizasyonu içerisindeyken kendisine teslim edilen Bilal Hassan'ı 10 kişilik ilk gruba dahil ettiği ve düzensiz kaçak göçmenlerin arasına karıştırarak onlarla birlikte kaçmasını sağladığı tespit edildi. Tüm bu detaylar da soruşturma dosyasına yazıldı.

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