Son dakika haberi: İstiklal’deki hain terör saldırısında flaş detay! Firari Bilal Hassan’ın nasıl kaçtığı belli oldu

Son dakika haberi: Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısını gerçekleştiren ve tutuklanan terörist Ahlam Albashir (23) ve suç ortaklarıyla ilgili yeni ayrıntılara yine SABAH ulaştı.
Ahlam Albashir'in 41 dakika boyunca oturduğu ve bombayı bıraktığı İstiklal Caddesi'ndeki bankta otururken sürekli olarak cep telefonuyla kendi fotoğraflarını çekti veya görüntülü konuşma yaptı. O detaylar soruşturma dosyasında yer aldı.
Ahlem Albashir'i saldırıdan sonra Esenler'den alarak Küçükçekmece'ye götüren Ahmed Jarkas'ın, terörist Ahlam Albashir'in kullandığı cep telefonunu yolda parçalayarak imha ettiği ortaya çıkmıştı. Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Kanarya Mahallesi'ndeki adreste ele geçirilen dört cep telefonu incelemeye alınmıştı.
WHATSAPP VE SİGNAL DIŞINDA GÖRÜŞME YOK
Ahlam Albashir ile birlikte kendilerine "Evli Çift" süsü veren, terörist Ahlam Albashir'in suç ortağı olan ve Bulgaristan'a kaçtığı değerlendirilen firari Bilal Hassan'ın kullandığı cep telefonunu numarası da bilgileri de deşifre edildi. Edirne'ye gittikten sonra cep telefonunu kapatan Bilal Hassan'ın kullandığı GSM hattının 1995 ve Tunus doğumlu Jawaher Rzagnia adlı kişiye ait olduğu belirlendi.
Patlama olmadan önce kaçış kamerada... İstiklal caddesindeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
Aktif arama kaydı tespit edilemeyen söz konusu telefon hattı üzerinden sadece WhatsApp ve Signal programları üzerinden mesajlaşma ve görüşmelerin yapıldığı tespit edildi. Soruşturma dosyasında Ahlam Albashir'in Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu Saleh-Fatma kızından olma Halep 10.04.1999 doğumlu olduğuna da vurgu yapıldı. Bulgaristan veya Yunanistan'a kaçtığı değerlendirilen firari Bilal Hassan'ın Edirne'ye götürdükten sonra İstanbul'a geri dönen kaçakçı Ammar Jarkas yakalanmış ve tutuklanmıştı.
KAÇAK GÖÇMENLERİN ARASINA KARIŞTIRDI
Göçmen kaçakçısı Ammar Jarkas'ın firari Bilal Hassan'ı Edirne'de teslim ettiği kişi olan ve yakalanarak tutuklanan Hüseyin Güneş ve Bilal Hassan'ın kaçışı ile ilgili çok önemli bir detaya da SABAH ulaştı. Bölgede "Göçmen Kaçakçılığı" yapan Hüseyin Güneş'in iki ayrı göçmen kaçakçılığı organizasyonu içerisindeyken kendisine teslim edilen Bilal Hassan'ı 10 kişilik ilk gruba dahil ettiği ve düzensiz kaçak göçmenlerin arasına karıştırarak onlarla birlikte kaçmasını sağladığı tespit edildi. Tüm bu detaylar da soruşturma dosyasına yazıldı.