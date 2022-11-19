Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 19.11.2022 14:19

SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB’den PKK’ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA