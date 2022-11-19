SON DAKİKA | Taksim saldırısının kilit ismi için flaş gelişme! Patlama olmadan kaçışı başladı





ECZANENİN GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDILAR

Ahlam Albashir ile Bilal Hassan'ın terör saldırısından haftalar önce birlikte yansıdıkları kamera görüntüleri de İstanbul Polisi tarafından tek tek deşifre edildi. Yanlarında bir kişi daha bulunan Ahlam Albashir ve gerçek kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar devam eden Bilal Hassan'ın 22 Eylül 2022 tarihinde ve saat 13.08 sıralarında İstanbul'un Esenler İlçesi'nde bir eczaneye girdikleri, bir süre bekledikleri ve ilaç satın aldıkları eczaneden 13.33 sıralarında çıktıkları tespit edildi.