SON DAKİKA | Taksim saldırısının kilit ismi için flaş gelişme! Patlama olmadan kaçışı başladı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bombayı terörist Ahlam Albashir'e temin eden ve Bulgaristan'a kaçtığı değerlendirilen firari Bilal Hassan'ın kaçışına ilişkin bütün ayrıntılara SABAH ulaştı. Terörist Ahlam Albashir'i (23), korsan taksicilik yapan Yasir El Korali ile birlikte Taksim Meydanı'na götürdükten sonra Esenler'e dönen Bilal Hassan, terör saldırısının yaşandığı gün Esenler'de yanında olan bir başka kişiyle bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
Kaçış güzergahı deşifre edilen ve kaçış anları güvenlik kamera görüntülerine yansıyan Bilal Hassan ve yanındaki bulunan diğer kişinin ellerinde poşetler ve bir sırt çantası olduğu tespit edildi.
Eşyalarını alan firari Bilal Hassan'ın kaçışının, 13 Kasım Pazar günü saat 16.13'te gerçekleşen terör saldırısından dakikalar önce başladığı tespit edildi. Bilal Hassan, Ammar Jarkas olduğu iddia edilen kişiyle son olarak saat 16.10 sıralarında kahverengi Fiat Marka Doblo Model bir araca bindi ve ikili araçla hareket etti.
Patlama olmadan önce kaçış kamerada... İstiklal caddesindeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
Edirne'ye giden Bilal Hassan'ın kullandığı cep telefonunun numarası da tespit edildi. Bilal Hassan'ın Edirne'ye gittikten sonra cep telefonunu kapattığı belirlendi.
ECZANENİN GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDILAR
Ahlam Albashir ile Bilal Hassan'ın terör saldırısından haftalar önce birlikte yansıdıkları kamera görüntüleri de İstanbul Polisi tarafından tek tek deşifre edildi. Yanlarında bir kişi daha bulunan Ahlam Albashir ve gerçek kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar devam eden Bilal Hassan'ın 22 Eylül 2022 tarihinde ve saat 13.08 sıralarında İstanbul'un Esenler İlçesi'nde bir eczaneye girdikleri, bir süre bekledikleri ve ilaç satın aldıkları eczaneden 13.33 sıralarında çıktıkları tespit edildi.
O anlar da kamera görüntülerine yansıdı. İkilinin bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK/YPG tarafından 2021 yılında Suriye'de hazırlanan sahte evlilik cüzdanıyla yasa dışı yollardan geldikleri İstanbul'da kendilerine "Evli Çift" süsü verdikleri tespit edilmişti.SON DAKİKA | Taksim patlamasında detaylar ortaya çıktı! Saldırı geçen yıl planlandı: Keşif 9 gün önce yapıldı