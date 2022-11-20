AK Parti’den HDP’ye cevap: TSK ne zaman uygun görürse o zaman biter

MSB yaptığı açıklamada, "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edilmiştir" demişti.

HDP: "HAVA SALDIRILARINI DURDURUN"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Pençe Kılıç Hava Harekatı sonrasında ilk karşı tepki Halkların Demokratik Partisi (HDP) geldi. TSK'nın hava saldırılarını bir an önce son bulması gerektiğini HDP sosyal medyadan ifade ederek merkez yürütme kurulunun açıklamasını paylaştı.

AK PARTİLİ DAĞ: "SİZ İSTEYİNCE DEĞİL TSK UYGUN GÖRDÜĞÜNDE OPERASYONLAR BİTER"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, HDP'nin bu paylaşımı sonrasında sert bir açıklama yaptı. Dağ, HDP'ye tokat gibi bir cevap vererek, "TSK, PKK'yı vurdu ve ilk tepki yine HDP'den geldi. HDP, 'Operasyonlar Tehlikeli' demiş. Asıl tehlike, terörü ve teröristleri destekleyen zihniyetinizdir. Siz isteyince değil TSK uygun gördüğünde operasyonlar biter. Terör örgütü yaptıklarının bedelini ödeyecektir" ifadelerini kullandı.