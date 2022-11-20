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Giriş Tarihi: 20.11.2022 11:56

Avukatlık ofisinden arıyoruz deyip dolandırdılar! Adreste çıkan notlar polisleri bile şaşırttı

İstanbul Esenyurt’ta kişisel bilgilerine ulaştıkları kişileri telefonla arayıp kendilerini avukatlık ofisinden arıyormuş gibi gösteren ve hakkınızda yasal takip başlatıldı bahanesiyle dolandıran 6 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin bulunduğu adreste yapılan aramalarda dolandıracakları kişilere ait bilgilerin yanına; “1.76 boyunda yakışıklı” gibi notlar düştükleri görüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Avukatlık ofisinden arıyoruz deyip dolandırdılar! Adreste çıkan notlar polisleri bile şaşırttı

Esenyurt Sultaniye Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı 350. Sokakta bir adreste bulunan kişilerin vatandaşları telefonla arayıp dolandırdığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Geçtiğimiz hafta adrese yapılan operasyonda Sercan A. (23), Mısra Ş. (24), Gizem B. (23), Serkan A. (24), T.D. (29) ve Z.Y. (18) gözaltına alındı.

AVUKATLIK OFİSİNDEN ARIYORUZ DEYİP DOLANDIRDILAR

6 şüphelinin gözaltına alındığı adreste yapılan aramada 10 adet cep telefonu, 7 adet laptopa el konuldu. Yapılan incelemelerde şüphelilerin ele geçirdikleri numaraları arayıp avukatlık ofisinden aradıklarını ve vatandaşlara haklarında yasal takip başlatıldığını söyleyip korkuttukları bir miktar ödeme yaptıkları takdirde işlemin son bulacağını belirtip dolandırdıkları öğrenildi.

DOLANDIRICILARIN NOTU; "1.76 BOYUNDA YAKIŞIKLI"

Şüphelilerin incelenen dosyalarda dolandırmayı planladıkları vatandaşlara ait kısa kısa notlar aldıkları görüldü. Dolandırıcıların aldığı notlarda; "1.76 boyunda yakışıklı ve seksi", "para vermek istemiyor", "suratıma kapattı", "paraya ihtiyacı var" gibi ilginç ifadelerin olduğu görüldü.

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Avukatlık ofisinden arıyoruz deyip dolandırdılar! Adreste çıkan notlar polisleri bile şaşırttı
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