Avukatlık ofisinden arıyoruz deyip dolandırdılar! Adreste çıkan notlar polisleri bile şaşırttı

Esenyurt Sultaniye Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı 350. Sokakta bir adreste bulunan kişilerin vatandaşları telefonla arayıp dolandırdığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Geçtiğimiz hafta adrese yapılan operasyonda Sercan A. (23), Mısra Ş. (24), Gizem B. (23), Serkan A. (24), T.D. (29) ve Z.Y. (18) gözaltına alındı.

AVUKATLIK OFİSİNDEN ARIYORUZ DEYİP DOLANDIRDILAR

6 şüphelinin gözaltına alındığı adreste yapılan aramada 10 adet cep telefonu, 7 adet laptopa el konuldu. Yapılan incelemelerde şüphelilerin ele geçirdikleri numaraları arayıp avukatlık ofisinden aradıklarını ve vatandaşlara haklarında yasal takip başlatıldığını söyleyip korkuttukları bir miktar ödeme yaptıkları takdirde işlemin son bulacağını belirtip dolandırdıkları öğrenildi.

DOLANDIRICILARIN NOTU; "1.76 BOYUNDA YAKIŞIKLI"

Şüphelilerin incelenen dosyalarda dolandırmayı planladıkları vatandaşlara ait kısa kısa notlar aldıkları görüldü. Dolandırıcıların aldığı notlarda; "1.76 boyunda yakışıklı ve seksi", "para vermek istemiyor", "suratıma kapattı", "paraya ihtiyacı var" gibi ilginç ifadelerin olduğu görüldü.