Bakan Bozdağ’dan Pençe-Kılıç Hava Harekatı paylaşımı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye ve Irak'ın Kuzeyinde operasyon başlatan Kahraman Ordumuza başarılar diliyorum. Duamız,kahraman ordumuzun hedeflerine ulaşması ve muzaffer olması içindir. Ya Rabbi! Ordumuzun muhafızı, yâr ve yardımcısı ol…" ifadelerini kullandı.