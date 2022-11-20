Haberler Gündem Haberleri Bakan Bozdağ'dan Pençe-Kılıç Hava Harekatı paylaşımı
Giriş Tarihi: 20.11.2022 11:17 Son Güncelleme: 20.11.2022 12:03

Bakan Bozdağ'dan Pençe-Kılıç Hava Harekatı paylaşımı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Bozdağ paylaşımında "Duamız,kahraman ordumuzun hedeflerine ulaşması ve muzaffer olması içindir. Ya Rabbi! Ordumuzun muhafızı, yâr ve yardımcısı ol…" dedi.

Bakan Bozdağ’dan Pençe-Kılıç Hava Harekatı paylaşımı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye ve Irak'ın Kuzeyinde operasyon başlatan Kahraman Ordumuza başarılar diliyorum. Duamız,kahraman ordumuzun hedeflerine ulaşması ve muzaffer olması içindir. Ya Rabbi! Ordumuzun muhafızı, yâr ve yardımcısı ol…" ifadelerini kullandı.

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Bakan Bozdağ'dan Pençe-Kılıç Hava Harekatı paylaşımı
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