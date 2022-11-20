Bakan Kirişci Hakkari’de konuştu: İnşallah bu huzur hep böyle devam eder

"Dün Osmaniye'deydik. Üreticilerimize ne kadar dokunmaya çalıştığımızı ve bu konularda aldığımız aksiyonları da zaten görüyorsunuz ama bir şeye çok seviniyorum. İyi ki dezenformasyon yasası çıkmış çünkü bir şeyin nasıl çarpıtılabileceğini çok açık delili, çok açık bir örneği dün Osmaniye'de yaşanmış. Ben çok dikkat etmemiştim. Bir hemşehri derneğini, federasyon derneğimizin ziyareti esnasında Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde mukim olan bir vatandaşımızın kulaklarının ağır işittiğini ve sonradan özellikle özel bir cihaz da kullandığını da öğrendim. Bu kişinin benim uzaktan da olsa bir akrabalık bağımın olduğu bir kişi olduğunu da sonradan öğrendim. Takdir edersiniz ki ben Kahramanmaraş doğumluyum, 1978'de Adana'ya gelmişim. Yani bunun üzerinden 44 yıl geçmiş, ister istemiz Adana'da kariyerim olan eğitim, akademik hayat daha sonra da aktif siyaset atılmış durumda. Bir iş insanı olarak, yine orada faaliyetlerimiz oldu. Şimdi bu çerçevede de vatandaşımızın, benim rahmetli dedemin kendi özellikle zamanında işlettiği, o bölgede tarımsal sulama amaçlı olarak kullanılan bir su arkı ile ilgili 'Bunun geleceği ne olacak, bu gölet ne olacak' diye ifade ettiğinde benim de aynen ifadem şu oldu. 'O gölet değil, sen onun adını dahi ifade edemiyorsun' dedim. Bu kendi adının doğru ifade edilmediği şeklinde büyük bir çarpıtmaya maruz kalmış. Benim öyle bir ifadem olmadı. Ben kaldı ki kişinin adını da bilmiyorum. Kişi, kendini tanıtmaya çalışan biri fakat benim söylediğimi de duymadığını da kulağındaki cihazlarla ilgili olduğu da yine arkadaşlarımızın değerlendirmesi oldu. Benim insanlara nasıl davrandığımı insanlar çok iyi bilir. Asla, vatandaşı hor görme yoktur. İyi ki dezenformasyon yasası çıkarmışız. Gerekirse bu haberi yayanlara da hukuki yollarla gerekli davalar açacağımı da belirtmek isterim. Hakkari'ye ilk defa geliyorum. Bununla ilgili de bütün mahcubiyetimi valimize, il başkanıma ve Hakkari halkına ifade etmek isterim. Çünkü bu tür şehirlerimiz maalesef uzun yıllarla terörle zikredildi. Huzur ortamı ile birlikte birçok misafirler buraya geliyor. İnşallah bu huzur hep böyle devam eder."

Açıklamanın ardından Bakan Kirişci, esnaf ziyareti yaparak sorunlarını dinledi. Hakkari'ye eşi Hanife Kirişci ile gelen Kirişçi, daha sonra partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı.