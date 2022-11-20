Bu alçaklara kafirlere vatanı bırakmayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Gümüş köyündeki baba evini ziyaret etti. Taziye çadırında şehidin annesi Hüsne, babası Ökkeş, eşi Emine İnak ve yakınlarıyla görüşen Kirişci, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.Bakan Kirişci'ye sarılıp gözyaşı döken baba Ökkeş İnak, "Ahmet gider Mehmet gelir, vatanımız var olsun" dedi. Bakan Kirişçi, daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp şehit babası Ökkeş İnak ile görüştürdü. Başkan Erdoğan, İnak'a başsağlığı dileyerek şunları kaydetti:"Başımız sağ olsun. Rabb'im cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Sizleri, annesini, eşini de inşallah cennetinde şehidimizle buluştursun. Ne güzel bir makam, mevki. Rabb'im inşallah kardeşimizin bu şehadetini sizlerin de makamı âliye ulaşmanıza vesile kılar. Rabb'im, hanımefendiye de sabır nasip eylesin. En güzel makamda, Rabb'im inşallah o makamla bizleri de taltif eder. Bize ne düşüyorsa, Vahit Bey de orada hepsine hazırız. Elimizden geldiği kadar bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Hiçbir zaman bu alçaklara, kâfirlere vatan topraklarını inşallah bırakmayacağız. Allah yâr ve yardımcınız olsun, sabrınızı arttırsın inşallah."Baba Ökkeş İnak da Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.Bakan Kirişci, ziyaretinin sonunda şehit babasına Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 17 Kasım'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın cenazesi, önceki gün Osmaniye'de toprağa verilmişti.