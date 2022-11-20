Bu kez öğretmenler ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) düzenlediği Öğretmenlik Kariyer Basmakları Yazılı Sınavı 81 ilde dün yapıldı. Sınav 81 bin 489 okulda 28 bin 650 salonda saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapıldı. 150 dakika süren sınav 12.30'da tamamlandı. Sınava 600 bine yakın öğretmen katıldı. MEB kaynaklarından alınan bilgilere göre sınav Türkiye genelinde sorunsuz olarak tamamlandı. Sonuçlar 12 Aralık'ta ilan edilecek. Sınavda 5'er seçenekli 100 soru soruldu. Sınavın değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar, doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Yüksek lisansı bulunan 94 bin 606 öğretmen uzman, doktorası bulunan 257 öğretmen ise başöğretmenlik sınavından muaf tutuldu. Sınava katılan öğretmenlerden alınan bilgilere göre sorular oldukça kolaydı. Soruların ilkokul düzeyinde olduğunu söyleyen öğretmenler oldu.