İBB, İstiklal’deki bankları usulsüz tutmuş! İstiklal Caddesi’ndeki banklar geçen yıl kalkmalıymış

BİRDEN ÇOK YASAĞI ISRARLA İHLAL

İBB'nin, Kurul'un kararlarına aykırı hareket ettiği, korunması gerekli taşınmaz sit alanlarında inşai ve fiziki müdahalede bulunamama, kullanımlarını değiştirme gibi birçok yasağı ihlal ettiği belirlendi. Şehrin en önemli alanlarından biri olan İstiklal Caddesi'ndeki usulsüz imalatların Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararına rağmen onaylı projelere uygun hale getirilmemesinde ısrar edildiği de İBB tarafından verilen cevaplarda gözler önüne serildi.