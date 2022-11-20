İBB, soruşturmaya rağmen bankları kaldırmamış

İstiklalCaddesi'nde geçen hafta PKK/YPG'li teröristin bir banka bıraktığı bomba ile gerçekleştirilen terör saldırısının ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) konulan banklara çevrildi. Terör saldırısının ardından güvenlik zafiyeti oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul Valiliği kararıyla kaldırılan banklarla ilgili İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Buna göre Kurul, İBB tarafından Temmuz 2021'de İstiklal Caddesi'ne konulan bankların Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılmasını istedi. İBB ise buna rağmen bankları kaldırmadı. Kurul, geçen yıl kasım ayında İBB'nin verilen sürede aykırı ve izinsiz uygulamaya son vermemesi üzerine suç duyurusunda bulundu. İBB'nin işlem yapmaması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevliler hakkında soruşturma başlattı.