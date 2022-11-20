İletişim Başkanı Altun: Terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere yapılan "Pençe-Kılıç Hava Harekatı"na ilişkin paylaşımda bulundu.
Fahrettin Altun, "Dün gece başlayan ve başarıyla icra edilen Pençe-Kılıç Harekatı'yla, teröristlere ait hedefler imha edildi. Terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye'yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Dün gece başlayan ve başarıyla icra edilen Pençe Kılıç Harekatı'yla, teröristlere ait hedefler imha edildi.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 20, 2022
Terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye'yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz. #PençeKılıç