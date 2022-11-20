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Giriş Tarihi: 20.11.2022 16:34

İstanbul Maltepe'de baba dehşeti: Hem kendine hem çocuğuna bıçak dayadı!

İstanbul Maltepe'de korkunç anlar... Ailevi sorunlar yaşayan bir şahıs, sokak ortasında eline aldığı bıçakla hem kendine hem de çocuğuna zarar vermeye çalıştı. Adrese gelen polis ekiplerince ikna edilen şüpheli gözaltına alındı.

İHA
İstanbul Maltepe’de baba dehşeti: Hem kendine hem çocuğuna bıçak dayadı!
Korkunç olay, Maltepe'de saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunlar yasayan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, yanına aldığı bıçakla sokak ortasında hem kendine hem de çocuğuna zarar vermeye kalkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kendisini sakinleştirmeye çalıştığında ise bıçakla onları tehdit ederek uzaklaştırdı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kısa süre içerisinde şahsı ikna ederek gözaltına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Yaşanan olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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İstanbul Maltepe'de baba dehşeti: Hem kendine hem çocuğuna bıçak dayadı!
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