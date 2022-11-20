Kılıçdaroğlu, vefat eden kardeşini toprağa verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'nde ikamet eden ve bir süredir hastanede tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti. İzmit'te ikamet eden Celal Kılıçdaroğlu (68), 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlanarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Tedavi altına alınan Kılıçdaroğlu, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilmişti. Evli ve 2 çocuk babası Celal Kılıçdaroğlu, önceki akşam saatlerinde Karabaş Mahallesi'nde bulunan evinde aniden fenalaştı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Celal Kılıçdaroğlu kurtarılamadı.Kılıçdaroğlu için dün 15.00'te İzmit Tavşantepe Cemevi'nde tören yapıldı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu ve abisi Ali Kılıçdaroğlu, kız kardeşi Feride Çakmak, TBMM Meclis Başkanvekili Haydar Akar, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamzaçebi ile çok sayıda siyasi ve seveni katıldı. Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi kent mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında, "Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim" ifadesini kullandı.