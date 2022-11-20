Metro arıza yaptı vatandaş yolda kaldı

CHP yönetimindeki İstanbul'da sorunlar bitmiyor. İETT otobüslerinin ardından dün de metro arızası yaşandı. Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı Aksaray durağından Kirazlı istikametine giden metroda saat 15.00 sularında teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapıldı. Aksaklık nedeniyle Aksaray ve diğer metro duraklarında yoğunluk yaşandı. Arıza uzun süre giderilemeyince vatandaş isyan etti. Vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından karşı istikamete giden metrolara yönlendirildi.