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Giriş Tarihi: 20.11.2022

MİT’ten DEAŞ’a operasyon: 11 gözaltı

HALİT TURAN HALİT TURAN
MİT’ten DEAŞ’a operasyon: 11 gözaltı
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbari ve operasyonel desteğiyle Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekâtı alanında düzenlenen operasyonlarda DEAŞ mensubu 11 terörist yakalandı. DEAŞ'lı hücre üyeleri, PKK/KCK-PYD/YPG uzantısı SDG kontrolündeki Haseke/ Guveyran Cezaevi'ne yönelik DEAŞ unsurlarınca gerçekleştirilen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Operasyonlarda teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek 30 bin dolar değerinde 4 bin 350 elektrikli fünye, 986 programlanabilir entegre cihazı, 665 devre kartı ele geçirildi.
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MİT’ten DEAŞ’a operasyon: 11 gözaltı
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