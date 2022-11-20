O hainler birer birer yakalanıyor

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleşen terör saldırısına yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden ikisinin Albashir ve Hassan'ın 27 Temmuz'da yasadışı yollarla yurda girişine yardım eden ve il dışında yakalanan 2 şüpheli olduğu öğrenildi. T.A, S.G, M.E.Y, M.E.A, H.A, H.A, S.C. ve H.A. isimli 8 şüpheliden biri adliyeye sevk edilirken 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bu arada terör saldırısıyla ilgili 5 şüpheli de Bulgaristan'da yakalandı.Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA'ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli işbirliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını, şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı. Şüpheliler arasında firari terörist Bilal Hassan'ın sağ kolu Amran Abdulrami'nin de bulunduğu bildirildi.