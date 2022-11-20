‘Özgürlük ve demokrasi Türk milleti ile olur’

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaparak, "Özgürlükçü olmak için gayrı milli olmak zorunluluğu yoktur. Elbette özgürlükçü ve demokratım ve elbette milliyim. Benim çizdiğim siyasal model budur" dedi. CHP'den bir süre önce istifa eden Aslı Baykal, paylaşımının devamında da "Özgürlüğü ve demokrasiyi Türk milleti için istiyorum. Bu da Türk milleti ile beraber inşa edilir. Amerikan hamburgercisinde veya Londra tefecisinde değil" ifadelerini kullandı. Baykal, önceki gün yaptığı paylaşımında şunları ifade etmişti:"Bu yola çıktığım zaman, babama komplo kuran gayrımilli odağın karşıma çıkacağını biliyordum. Görüyorum ki çok aceleciler. Onlarla elbette hesaplaşacağız.Ama şimdi daha öncelikli bir gündemim var. Gayrı milli odağın iktidar olamayacağı bir teorik zemine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Sonra onları cımbızla teke teker toplayacağım"