PKK can çekişiyor

PKK/PYD terör örgütü, 1990'lı yıllardan bu yana en zayıf dönemini yaşıyor. Kararlılıkla uygulanan 'Terörü Kaynağında Yok Etme' ve 'Savunma Değil Taarruz' stratejileriyle, 'Kesintisiz Operasyonlar' yaparak, 'Her Alanda Baskı' altına alıp 'Terörle Topyekûn Mücadele' ederek somut sonuçları görülen başarılı bir süreç ortaya çıktı. Güvenlik güçlerinin istihbarata dayalı İHA/SİHA/ İKU destekli etkin operasyonları ile aralarında sözde üst düzey teröristlerin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirdi. Yurt içi terörist sayısı ilk defa 120 seviyesine düştü.2016'dan bugüne kadar toplam 53'ü kırmızı 34'ü mavi, 39'u yeşil, 113'ü turuncu, 378'i gri ve 175 liste dışı toplam 792 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. 2022'de 132 patlayıcı madde, 17 canlı bomba şüphelisi 8 eylem hazırlığındaki terörist olayı olmak üzere 157 önemli olay engellendi. Bunlardan 138'i PKK, 18 DEAŞ ve 1 tanesinin ise sol terör örgütleri tarafından hazırlandığı ortaya çıktı.2022 yılında İHA, SİHA ve İKU'lar ile yer tespiti sonucu, 74 teröristin etkisiz hale getirilmesine katkı sağlarken, 26 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi, 23 sığınağın da tespiti yapıldı. Bugüne kadar İHA, SİHA ve İKU'ların yer tespiti sonucu bin 631 terörist etkisiz hale getirilirken, 269 terörist bizzat SİHA atışıyla öldürüldü.Jandarma ve Emniyet'in seçkin birliklerinin, şehit Eren Bülbül anısına 7 Kasım 2021 itibarıyla başlattıkları "Eren Operasyonları" kapsamında 138 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerinin finans kaynaklarının tespit edilmesi yönelik çalışmalarda ise 7 milyar 917 milyon 116 bin lira örgüt kaynağı ele geçirildi. DEAŞ'a yönelik bin 227 operasyon gerçekleştirilirken 2 bin 262 şüpheli gözaltına alındı, 476'sı tutuklandı. Ayrıca 251 DEAŞ'lı etkisiz hale getirilirken bunlardan 247'si sağ ele geçirildi, 4'ü de teslim oldu.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.