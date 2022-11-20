PKK can çekişiyor! 792 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

PKK/PYD terör örgütü, 1990'lı yıllardan bu yana en zayıf dönemini yaşıyor. Özellikle çukur, barikat eylemlerinden sonra kararlılıkla uygulanan 'Terörü Kaynağında Yok Etme' ve 'Savunma Değil Taarruz' stratejileriyle, 'Kesintisiz Operasyonlar' yaparak, 'Her Alanda Baskı' altına alıp 'Terörle Topyekün Mücadele' ederek devletimiz ve milletimiz açısından somut sonuçları görülen başarılı bir süreç ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerimizin istihbarata dayalı, İHA/SİHA/İKU destekli etkin operasyonları ile aralarında sözde üst düzey teröristlerin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirdi. "Terörü Bitirme" hedefiyle, örgütü geriletme sürecine hızla devam ederek yurt içi terörist sayısı ilk defa 120 seviyesine düştü.